Zaniolo racconta l’esordio | «Il Bernabeu? Mi sentivo paralizzato»

Zaniolo racconta l'esordio con la maglia della Roma: «Il Bernabeu? Sembravo paralizzato, ero stato lì solamente per una gita» Nella lunga intervista ai microfoni di Dazn, Nicolò Zaniolo ha raccontato le sensazioni provate durante il suo esordio con la maglia della Roma, avvenuto in Champions League contro il Real Madrid. Le parole del classe '99: «Non nascondo che sapevo di giocare quella partita già dalla mattina, sono rimasto tutto il giorno a fissare il soffitto, incredulo. Sembravo paralizzato, ero stato al Bernabeu solo per una gita. Nel sottopassaggio non vedi il campo, vedevo solo accanto a me una muraglia di maglie bianche e gente come Ramos, Bale e Modric».

