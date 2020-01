Youtube: nuove regole privacy per bambini. Ecco cosa cambia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Youtube: nuove regole privacy per bambini. Ecco cosa cambia Torniamo, nella stessa giornata, a parlare di Youtube ma per ragioni diverse. Si tratta certamente della piattaforma più conosciuta al mondo per la condivisione di video. Ma come tutti i grandi attori della Rete la loro grande diffusione ed il loro utilizzo su scala globale pone e fa emergere criticità che di volta in volta vanno affrontate. Tra queste c’è ad esempio quella relativa alla regolamentazione dei dati riferito all’utilizzo dei minori. Va fatto presente che la Federal Trade Commission nello scorso settembre ha multano la società per aver violato le norme che regolano la raccolta di dati sui minori. Youtube, cosa cambia A distanza di alcuni mesi, c’è una novità. La notizia rilanciata dal sito ilsalvagente.it come da Ansa riguarda le nuove regole di Youtube per proteggere proprio la privacy ... Leggi la notizia su termometropolitico

