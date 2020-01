Wanda Nara oltre la censura, completamente nuda in doccia e capezzoli in vista: «Pornografica» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Wanda Nara Instagram: oltre la censura, stavolta la signora Icardi ha superato se stessa ed ha messo ancora un po’ di pepe alla sua galleria fotografica, condividendo una sua foto di nudo integrale mentre, in piedi, si appresta a fare la doccia. Wanda Nara completamente nuda in doccia: capezzoli e lato b in bella mostra su Insagram L’immagine la immortala in tutta la sua magnificenza fisica: di profilo, la procuratrice di Mauro Icardi, nonché showgirl, imprenditrice e modella, Wanda Nara si fa fotografare come mamma l’ha fatta. Seni nudi e capezzoli in vista, glutei senati dall’abbronzatura, reduce com’è dalle vacanze alle Maldive appena trascorse. E’ carica, la conturbante argentina, pronta per il suo nuovo debutto televisivo: da domani, 9 gennaio, la vedremo infatti insieme al cantante Pupo nella veste di ‘opinionista’ al Grande ... Leggi la notizia su urbanpost

