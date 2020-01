Wanda Nara completamente nuda sotto la doccia: “mi preparo così per il Grande Fratello Vip” [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si avvicina la nuova edizione del Grande Fratello Vip, un programma sempre molto seguito dagli appassionati e che regala numeri di ascolti veramente incredibile. Una protagonista sarà Wanda Nara come opinionista della trasmissione. L’argentina svestirà per un momento i panni di procuratrice del marito Mauro Icardi, il calciatore ex Inter ha trovato la giusta dimensione al Psg, in Francia sta disputando una stagionen veramente importante con gol ed ottime prestazione ed il futuro è ancora tutto da decidere, verrà presa una decisione nei prossimi mesi. Nel frattempo Wanda Nara infiamma l’ambiente, la showgirl si sta preparando per la prima puntata del Grande frattempo, poco fa ha pubblicato una foto completamente nuda sotto la doccia: “mi sto preparando così…”. In alto la fotogallery bollente di Wanda Nara con la foto nuda sotto la doccia. LEGGI ANCHE ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

news24_napoli : Wanda Nara si prepara per il Grande Fratello: “Non vedo l’ora”. E… - Gazzettino : #wanda nara nuda in doccia: «Mi preparo alla prima puntata del Gf Vip». La foto fa impazzire il web - UnioneSarda : #Gossip #WandaNara si prepara per il #GFVip - la foto hot -