Von der Leyen: “Fermare subito le armi in Iran, Iraq e Libia” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In seguito all’attacco missilistico di questa notte da parte dell’Iran contro le basi americane in Iraq, la Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, a margine della riunione del Collegio dei commissari che ha discusso proprio delle crisi in Medioriente, ha detto:“Nel medio termine, come coordinatore del JCPOA, l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borrell farà tutti gli sforzi possibili per essere in contatto con tutti i partecipanti e salvaguardare l'accordo sul nucleare Iraniano”E Josep Borrell presente al suo fianco ha aggiunto:“Oggi il JCPOA è più importante che mai perché è l'unico luogo in cui possiamo sedere insieme a russi e cinesi per parlare dei rischi che stiamo affrontando”Borrell ha poi spiegato anche che:“I recenti sviluppi della situazione in Iran, Iraq e in tutta la regione sono estremamente preoccupanti. Una cosa è chiara: l'attuale situazione mette a ... Leggi la notizia su blogo

