Volley, Preolimpico Europeo 2020: il calendario delle semifinali. Programma, orari e tv (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Bulgaria-Germania e Slovenia-Francia sono le semifinali del Preolimpico di Volley maschile che si sta disputando alla Max-Schmeling-Halle di Berlino (Germania). Giovedì 9 gennaio si giocheranno le due partite da dentro o fuori, le due vincitrici si affronteranno poi nell’atto conclusivo che metterà in palio l’unico posto a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il torneo di qualificazione ai Giochi entra nella sua fase calda, si preannuncia una giornata davvero rovente con tanta carne al fuoco e due partite sulla carta apertissima dove non ci sarà la Serbia: i Campioni d’Europa sono stati eliminati nella fase a gironi! La Bulgaria dell’indemoniato Tsvetan Sokolov partirà con i favori del pronostico contro la Germania padrona di casa, scontro totale tra due allenatori italiani visto che l’eterno Silvano Prandi dovrà fare i conti con Andrea Giani il ... Leggi la notizia su oasport

