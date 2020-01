Volley, Preolimpico europeo 2020: calendario 8 gennaio. Programma, orari e tv (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Oggi mercoledì 8 gennaio si disputano tre partite valide per il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley maschile. Alla Max-Schmeling-Halle di Berlino (Germania) si conclude alla fase a gironi e si conosceranno gli abbinamenti per le semifinali del Preolimpico che mette in palio un pass per i Giochi: si preannuncia grande battaglia nella capitale tedesca, il Programma propone tre match potenzialmente decisivi per determinare gli incroci del turno a eliminazione diretta. Si incomincia alle ore 14.30 con l’incontro di cartello tra Serbia e Bulgaria, Aleksandar Atanasijevic e compagni se la dovranno vedere con i Verdi trascinati da Tsvetan Sokolov: sfida aperta a qualsiasi risultato, decisiva per le sorti della Pool B la cui classifica si delineerà definitivamente dopo Francia-Olanda in Programma alle ore 20.45. I transalpini di ... Leggi la notizia su oasport

