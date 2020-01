Volley, Preolimpico 2020: la Slovenia batte la Rep. Ceca e vince il girone, aspetta Francia o Serbia in semifinale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Slovenia ha sconfitto la Repubblica Ceca per 3-1 (25-12; 28-26; 19-25; 28-26) nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I ragazzi di coach Alberto Giuliani si sono imposti alla Max-Schmeling-Halle di Berlino (Germania) e hanno così vinto il proprio girone davanti alla Germania, i balcanici affronteranno in semifinale o la Francia o la Serbia (verosimilmente i transalpini, a meno di un tracollo dei Galletti per 3-0 contro l’Olanda nel match in programma questa sera). Non ci sono state sorprese in questo incontro del Preolimpico di Volley maschile dove i vice campioni d’Europa hanno confermato i favori del pronostico contro i cechi già eliminati dalla competizione. La Slovenia ha dominato il primo set, poi è stata costretta ai vantaggi nella seconda frazione e nel quarto parziale ha dovuto rimontare dal 16-12 per chiudere i conti in 109 minuti, evitando ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Volley, Preolimpico 2020: la Slovenia batte la Rep. Ceca e vince il girone, aspetta Francia o Serbia in semifinale - zazoomnews : Volley Bulgaria in semifinale al preolimpico! I Verdi battono la Serbia Campioni d’Europa quasi fuori da Tokyo 2020… - OA_Sport : Volley, Bulgaria in semifinale al preolimpico! I Verdi battono la Serbia, Campioni d’Europa quasi fuori da Tokyo 20… -