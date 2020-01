Volley, la Francia vola in semifinale al preolimpico: Serbia fuori da Tokyo 2020! L’Olanda chiude con un successo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Francia ha staccato il pass per le semifinali del preolimpico di Volley maschile, la Serbia viene clamorosamente eliminata e non potrà partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai transalpini bastava vincere un set contro l’Olanda per raggiungere l’obiettivo e così hanno fatto imponendosi nella prima frazione, poi si sono imposti anche nel secondo parziale prima di calare l’attenzione a risultato già ampiamente acquisito. A vincere sono stati i tulipani per 3-2 (21-25; 20-25; 25-22; 25-19; 15-12) ma poco cambia, i Galletti hanno chiuso il girone al secondo posto alle spalle della Bulgaria garantendosi così il biglietto per il match da dentro o fuori contro la Slovenia. La Serbia, Campionessa d’Europa a settembre, aveva bisogno del 3-0 dei tulipani per poter continuare a sognare ma il netto successo degli orange appariva oggettivamente improbabile considerando ... Leggi la notizia su oasport

