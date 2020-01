Volley femminile, Preolimpico europeo 2020: calendario 8 gennaio. Programma, orari e tv (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Oggi mercoledì 8 gennaio si disputano tre partite valide per il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. Sono in Programma tre incontri ad Apeldoorn (Paesi Bassi) che potrebbero essere decisivi per la definizione delle classifiche dei due gironi, le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno alle semifinali incrociate. Si incomincia alle ore 13.00 quando la Turchia di Giovanni Guidetti incrocerà la Croazia di Daniele Santarelli: le anatoliche partiranno con i favori del pronostico ma non potranno sottovalutare Samantha Fabris e compagne. Alle ore 16.00 spazio all’interessante match tra Belgio e Germania, le Yellow Tigers vogliono fare lo sgambetto alle quotate tedesche: entrambe hanno i mezzi per essere delle outsider nella corsa verso i Giochi. A chiudere il Programma odierno (ore 19.30) ... Leggi la notizia su oasport

