Volley femminile, Preolimpico 2020: risultati e classifiche. Germania e Olanda vicine alle semifinali, la Turchia si rialza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ad Apeldoorn (Paesi Bassi) è andata in scena la seconda giornata del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley femminile. Si sono giocate tre partite i cui risultati hanno rispettato i favori del pronostico: Turchia, Germania e Olanda hanno regolato Croazia, Belgio e Bulgaria. Di seguito la cronaca dei tre incontri e le classifiche dei due raggruppamenti, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate. POOL A: Olanda-BULGARIA 3-0 (25-19; 25-19; 26-24) Le padrone di casa soffrono soltanto nel terzo set, per il resto tutto molto facile per le ragazze di Gianni Caprara che infilano il secondo successo consecutivo col massimo scarto e ipotecano la qualificazione alle semifinali mentre le Verdi sono praticamente fuori dai discorsi che contano. A fare la differenza sono state soprattutto Nika Daalderop (19 punti) e Anne Buijs (18, 2 ... Leggi la notizia su oasport

