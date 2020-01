Volley, Bulgaria in semifinale al preolimpico! I Verdi battono la Serbia, Campioni d’Europa quasi fuori da Tokyo 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alla Max-Schmeling-Halle di Berlino succede davvero di tutto e le sorprese non mancano davvero mai nel preolimpico di Volley maschile che continua a regalare grandissime emozioni: la Bulgaria ha sconfitto la Serbia per 3-2 (25-21; 24-26; 25-22; 20-25; 15-13) e si è qualificata alle semifinali del torneo che mette in palio l’ultimo pass per i Giochi, i ragazzi di coach Silvano Prandi affronteranno domani una tra Germania e Slovenia mentre gli uomini di Boban Kovac sono praticamente fuori dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. I Campioni d’Europa hanno perso la seconda partita nel girone (erano già crollati contro la Francia all’esordio) e per passare il turno devono sperare che l’Olanda travolga i transalpini con un netto 3-0 nel match in programma questa sera (ore 20.45): risultato che sembra improbabile visto che i tulipani sono già eliminati dal torneo e che i Galletti ... Leggi la notizia su oasport

