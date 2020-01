Vittorio Sgarbi censurato da La Pupa e il Secchione, lui racconta tutto: “Inaccettabile” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ieri, martedì 7 gennaio, è andata in onda la prima puntata del ritorno de La Pupa e il Secchione e tra gli ospita ci sarebbe dovuto essere anche Vittorio Sgarbi. Il giornalista e politico, però, non è apparso neppure per un attimo nel corso della puntata, nonostante avesse già registrato diverse clip. A chiarire la situazione è stato il diretto interessato che, attraverso un post di Facebook pubblicato dal suo Ufficio Stampa, ha chiarito eloquentemente la situazione. Mediaset ha deciso di censurarlo a causa della sua recente candidatura alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Vittorio Sgarbi svela il perché della decisione di Mediaset Vittorio Sgarbi, in questo periodo, aveva registrato alcune clip per il programma La Pupa e il Secchione, tornato in onda il 7 gennaio su Italia 1. Il suo ruolo all’interno della trasmissione era quello di diffondere arte e cultura tra i vari ... Leggi la notizia su kontrokultura

