Vittorio Feltri: "I nostri soldati tornino a casa dall'Iraq e dall'Afghanistan" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non riusciamo a capire a quale scopo i militari italiani da quasi venti anni stiano in Iraq e in Afghanistan nel tentativo di esportarvi la democrazia che non rientra negli interessi dei popoli musulmani. Gli Stati Uniti hanno fatto due guerre a Saddam Hussein, la prima per assicurarsi il petrolio d Leggi la notizia su liberoquotidiano

