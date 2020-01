VIDEO Sci alpino, Daniel Yule vince lo slalom di Madonna di Campiglio. Moelgg 9°, Vinatzer 13° (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Daniel Yule ha vinto lo slalom di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Lo svizzero si è imposto in questa grande classica del Circo Bianco e ha trionfato sul Canalone Miramonti per la seconda volta consecutiva, battendo il norvegese Henrik Kristoffersen di 15 centesimi. Lo scandinavo è balzato in testa alla classifica di specialità con due punti di vantaggio sul francese Clemente Noel che oggi ha completato il podio mentre l’altro transalpino Alexis Pinturault (oggi quinto) è primo nella classifica generale con un lunghezza di margine sul norvegese Aleksander Kilde. Il miglior degli italiani è stato Manfred Moelgg (nono), tredicesimo posto per Alex Vinatzer. Di seguito il VIDEO della gara di Daniel Yule, vincitore dello slalom di Madonna di Campiglio. VIDEO Daniel Yule, VINCITORE slalom Madonna DI Campiglio: Yule, che bis sulla ... Leggi la notizia su oasport

