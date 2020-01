Video allenatore Malaga, il filmino a luci rosse: le ‘prestazioni’ del tecnico spopolano sul web [FOTO] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’allenatore del Malaga, Victor Sanchez del Amo, è stato sospeso per essersi tolto i pantaloni e aver registrato un filmato finito poi su Internet e diventato subito virale. Il controverso filmino mostra Sanchez seduto su un divano davanti a un cellulare. Il tecnico si toglie i pantaloni, poi afferra il suo pene e alla fine lo mostra a una persona sconosciuta dall’altra parte. “Vi informo che sono vittima di un reato contro la mia intimità con molestie ed estorsione – aveva scritto Sanchez del Amo sui social – La questione è in mano alla polizia e farò in modo di seguire le sue istruzioni. In ogni modo, voglio informare che anche condividere o diffondere un contenuto intimo di qualunque persona senza il suo consenso è un reato, che sia tramite social, messaggi o qualunque altra forma, secondo quanto stabilisce l’articolo 97 del Codice Penale, con pene per coloro che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

