Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 18 | 45

Viabilità DELL' 8 GENNAIO 2020 ORE 19.05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON L'INFOMOBILITA' DELLA Regione Lazio INZIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI A CAUSA DI INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E APPIA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E AURELIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE E A SEGUIRE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD ANCHE PER INCIDENTE ANDIAMO SU VIA FLAMINIA IN LOCALITA' MORLUPO,CODE PER INCIDENTE ALL'ALTEZZA DI VIA DELLE COLONNELLE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA CASSIA CODE IN AUMENTO TRA OLGIATA E LA STORTA E A SEGUIRE TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DI Roma RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON E A SEGUIRE TRA PARCO DE MEDICI E RACCORDO IN DIREZIONE DI FIUMICINO SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI ...

