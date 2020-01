Viabilità in Costiera amalfitana, buone notizie: si va verso la riapertura (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSi terrà domani mattina, giovedì 9 gennaio, un nuovo sopralluogo tecnico con i responsabili di Anas e Genio Civile che potrebbero autorizzare la riapertura della SS 163 amalfitana a tutti i veicoli nel tratto chiuso a Cetara, dopo la frana del 21 dicembre scorso. Nel frattempo, restano in vigore i collegamenti straordinari con vie del mare e bus. Grazie ai lavori di messa in sicurezza del molo Masuccio Salernitano, a partire da ieri la Travelmar ha riattivato i collegamenti straordinari da Cetara per Maiori e viceversa, in coincidenza con i servizi Sitasud da Salerno per Cetara e da Amalfi per Maiori. Per Positano, Praiano e frazione di Vettica, da ieri, sono state previste corse straordinarie di trasporto scolastico per gli studenti degli istituti superiori. Riaprirà, invece, ... Leggi la notizia su anteprima24

