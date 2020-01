Vaticano, il Papa si rivolge a una suora africana: “Ho paura! Tu mordi!” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sulla scia di quanto è successo il 31 dicembre scorso, Papa Francesco ha ironizzato sull’accaduto con una suora africana, durante l’udienza generale in Vaticano. In occasione dell’ultima udienza generale in Vaticano, Papa Francesco ha sdrammatizzato il gesto che, lo scorso 31 dicembre, ha fatto il giro del mondo. Proprio l’ultimo giorno dell’anno, dopo la solenne … L'articolo Vaticano, il Papa si rivolge a una suora africana: “Ho paura! Tu mordi!” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

repubblica : Il Papa scherza con una suora: 'Ti do la mano, ma tu non mordere' - repubblica : Il Papa scherza con una suora: 'Ti do la mano, ma tu non mordere' - francescoassisi : Le parole di @Pontifex_it all'#udienzagenerale di stamattina in #Vaticano: 'Chiediamo oggi al Signore di aiutarci a… -