Varcaturo, pane cotto con legno di mobili pieno di colla e vernice: sequestrato un forno (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Blitz dei carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi del Nas, in un forno di Varcaturo, frazione del Comune di Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli: l'esercizio commerciale è stato posto sotto sequestro, dal momento che i militari dell'Arma hanno scoperto che il pane veniva cotto insieme a mobili pieni di vernice e colla, pericolose per la salute. Leggi la notizia su napoli.fanpage

