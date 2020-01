Van de Beek, la stella dell’Ajax nel mirino del Manchester United (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Manchester United starebbe puntando il centrocampista dell’Ajax van de Beek. Già 8 reti e 8 assist per lui in stagione Il London Evening Standard ha rivelato che il Manchester United avrebbe puntato Donny van de Beek. Il centrocampista dell’Ajax, classe ’97, è nel mirino dei Reds grazie alle sue prestazioni in Olanda. Otto reti e altrettanti assist quest’anno, tra cui 2 gol in Champions League, dalla quale l’Ajax è però uscito prematuramente. Resta da capire se la squadra olandese ha intenzione di lasciare partire il suo talento più cristallino. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sportli26181512 : Manchester United, puntato van de Beek: Secondo quanto riferito dal London Evening Standard il...… - vincenzodesa : @Maggico7 @dorn328 @ilciccio67 @melara_mattia Per me solo i primi due. E al posto di Rabiot van de Beek. Pjanic sar… - CeeO_15 : RT @lesossdz: @MUnitedFR Van de beek quand il va recevoir l’offre de Solskjaer -