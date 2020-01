Valencia Real Madrid: l’importanza di Gaya (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gaya è uno dei giocatori più importanti del Valencia. Celades spera che la sua spinta faccia male al Real Madrid Contro il Real Madrid, il Valencia di Celades si gioca l’accesso alla finale della Supercoppa di Spagna. Il 442 dei Murcielagos, eredità tattica di Marcelino, tende a svuotare il centro del campo e ad attaccare soprattutto tramite le corsie esterne. Si vedono quindi continue combinazioni tra terzino e ala, visto che anche gli esterni alti ricevono in una posizione larga. Per questo Gaya è uno dei giocatori più importanti del Valencia, perché sa associarsi bene ed aggredire con efficacia la profondità. Un esempio nella slide sopra, in cui Soler (l’ala sinistra) è più larga e il terzino si butta invece dentro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

blab_live : #Supercopa2020, #ValenciaRealMadrid @valenciacf @realmadrid #pronostico: in campo per la finale - Fantacalciok : Supercoppa spagnola, Valencia-Real Madrid: le formazioni ufficiali -