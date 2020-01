"Vado a Sanremo senza santi protettori. Le critiche? Rispetto il pensiero di tutti" - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Paolo Giordano L'accusano di «sovranismo» senza considerare i 60 anni di carriera «Ci ho sempre messo la faccia ma ora non parlo di politica» In tempo reale. Appena Amadeus ha fatto il nome di Rita Pavone per il cast di Sanremo, i leoni da tastiera si sono scatenati: ecco, la sovranista al Festival. Lei, che giustamente non parlerà di politica, replica citando Charlie Chaplin: «Preoccupati più della tua coscienza che della reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro». E stop. Dopotutto Rita Pavone, torinese classe 1945, è sempre stata «divisiva» sin da quando a fine anni Sessanta decise di sposare Teddy Reno che aveva vent'anni di più, si era già sposato e aveva un figlio. Figurarsi, fu l'iradiddio anche in casa Rai. E «Pel di carota», che era stata ospite ... Leggi la notizia su ilgiornale

