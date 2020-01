Usa, la senatrice democratica Elizabeth Warren come Theresa May: sale sul palco e si scatena sulle note di “Respect” di Aretha Franklin (Di mercoledì 8 gennaio 2020) A ottobre 2018 Theresa May era salita sul palco ballando sulle note di Dancing Queen, degli Abba. Elizabeth Warren, invece, ha scelto Aretha Franklin e la sua Respect per presentarsi agli elettori durante un raduno. La senatrice democratica, candidata alle primarie del partito in vista delle prossime presidenziali, si è scatenata, danzando tra gli ammiratori che sventolavano cartelli con il suo nome. L'articolo Usa, la senatrice democratica Elizabeth Warren come Theresa May: sale sul palco e si scatena sulle note di “Respect” di Aretha Franklin proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

