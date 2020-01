Usa-Iran guerra, l’attacco missilistico di Teheran: pronta la risposta americana (Di mercoledì 8 gennaio 2020) E’ ormai guerra aperta tra Usa e Iran. Dopo i funerali del generale Soleimani, ucciso da un raid americano, Teheran ha risposto nella notte con un attacco missilistico. L’attacco Iraniano ha colpito tre basi in Irak, dove sono presenti i militari Usa. Secondo Teheran avrebbe distrutto gli obiettivi, facendo almeno 80 vittime. Al momento non ci sono conferme ufficiali sul numero dei morti. L’operazione “Soleimani martire” Teheran l’ha chiamata “Soleimani martire”. L’operazione militare è scattata stanotte all’1.20 ora locale (mezzanotte circa in Italia), la stessa ora in cui è stato ucciso il generale Qassem Soleimani a Baghdad lo scorso venerdì. Le forze armate Iraniane hanno lanciato i missili di propria produzione Ghiam e Fateh. Come detto Teheran parla di almeno 80 vittime in seguito all’attacco, ma non ci sono ... Leggi la notizia su urbanpost

