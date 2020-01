Urgente: tra poco uno dopo l’altro a Palazzo Chigi Al Sarraj e Haftar (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Palazzo Chigi si prepara a diventare un crocevia importantissimo per una possibile soluzione della crisi libica. Alle 15.30 dell’8 gennaio era già stato annunciato l’arrivo del presidente libico Fayez al-Sarraj, che dovrebbe partecipare a un tavolo con una delegazione Ue guidata da Alto rappresentate della politica estera Josep Borrell, assieme al padrone di casa Giuseppe Conte. L’incontro però slitterà al tardo pomeriggio, alle 18.30. A Roma, però, qualche ora dopo al-Sarraj, è atteso anche il generale Khalifa Haftar, secondo un’indiscrezione diffusa da Rainews. Haftar incontrerà Conte prima di Al-Sarraj. L’obiettivo già dichiarato dal governo italiano nel giorni scorsi anche dal ministro degli esteri Luigi Di Maio era stato quello di organizzare un incontro tra i due leader libici: «Se non sarà possibile farlo in Libia – aveva detto al Fatto quotidiano – lo faremo ... Leggi la notizia su open.online

