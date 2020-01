Urgente – Secondo l’Iran l’attacco missilistico alla base americana ha fatto 80 vittime (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Almeno 80 persone sarebbero morte nell’operazione “Soleimani Martire”, condotta dall’Iran contro gli Stati Uniti nello stesso orario in cui è stato ucciso il generale iraniano Soleimani. A riportarlo i media iraniani. هلاکت ۸۰ نظامی تروریست آمریکایی در پایگاه عین الاسدیک منبع آگاه:*دستکم ۸۰ نظامی آمریکایی در حمله بامدادی سپاه به پایگاه هوایی آمریکا در عراق کشته شده‌اند*دراین حمله همچنین تعدادی هواپیمای بدون سرنشین و بالگرد وتجهیزات فراوان نظامی آسیب‌های جدی دیده‌اندhttps://t.co/pzZAmB9BSD— خبرگزاری ایسنا (@isna farsi) January 8, 2020 Secondo la tv di Stato iraniana che cita fonti ben informate della Guardia Rivoluzionaria, altre 200 persone sono rimaste ferite, in seguito al raid. «Grandi perdite sono state inflitte a numerosi droni, elicotteri e equipaggiamento militare nella base» di al-Asad. Per la Guardia Rivoluzionaria almeno 15 missili hanno colpito basi ... Leggi la notizia su open.online

