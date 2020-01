Uomini e Donne, lo scontro tra Mara e Teresa continua: lo sfogo della modella siciliana (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Mara Fasone, dopo un primo scontro sui social con Teresa Langella, ha pubblicato un lungo sfogo contro l’ex tronista. Ecco tutti i dettagli. Uomini e Donne: Mara Fasone contro Teresa Langella Mara Fasone e Teresa Langella sono state colleghe di trono a Uomini e Donne per circa un mese, il tempo di permanenza della modella siciliana prima che decidesse di abbandonare il programma. Tuttavia, in quelle poche settimane tra le due non c’è stata molta simpatia. Tra loro ci sono state molte liti e ad aggravare il tutto c’è stata la vicenda di Andrea Dal Corso. Chiamato in trasmissione da Mara, poi Andrea ha deciso di rimanere per corteggiare Teresa e adesso hanno una bellissima storia d’amore. Quando per loro Uomini e Donne si è concluso hanno continuato a battibeccarsi sui social, fino a qualche ora fa quando c’è stato un altro scontro diretto. Teresa Langella e ... Leggi la notizia su kontrokultura

matteosalvinimi : Il 26 gennaio in Emilia-Romagna voteranno donne e uomini, non uccellini o pesci, è questo il bello. A sinistra viv… - matteosalvinimi : Buongiorno e buona Epifania, Amici! Ieri mi avete regalato emozioni incredibili, e anche oggi sarò in terra d'Emili… - robertapinotti : Grazie alle donne e agli uomini delle Forze di Polizia che hanno prontamente risposto agli episodi delittuosi avven… -