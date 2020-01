Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 8 gennaio: la clamorosa separazione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Secondo appuntamento del parterre senior di U&D Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni del Trono over di Uomini e Donne. Grazie al portale web Il Vicolo delle News siamo in grado di dirvi cosa accadrà nella seconda puntata che va in onda oggi pomeriggio, mercoledì 8 gennaio 2020 su Canale 5. In studio, inoltre, arriveranno due ex protagonisti del parterre per aggiornare i l pubblico della loro storia d’amore. Spoiler Trono over: Erik chiude con Valentina Le anticipazioni della puntata di oggi del Trono over di Uomini e Donne, rivelano che in studio entreranno Enzo e Pamela come ospiti. I due ex protagonisti stanno continuando loro relazione sentimentale, lei tra pochi giorni gli farà conoscere il figlio. L’ex cavaliere dichiarerà di voler un bambino da lei ma l’ex dama vuole andarci ancora con i piedi di piombo. Ad un tratto ... Leggi la notizia su kontrokultura

