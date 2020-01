Una Vita spoiler: Samuel muore, Genoveva diventa la nuova dark lady (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nel corso dei prossimi episodi di Una Vita, che andranno in onda in Italia, assisteremo ad un drastico cambiamento nella trama. Come già anticipato in precedenza, la soap opera subirà un salto temporale di ben 10 anni che porterà alla luce nuovi personaggi. Allo stesso tempo, però, ci sarà anche la perdita di protagonisti molto importanti. Tra questi, gli spoiler di Una Vita svelano che a lasciare per sempre Acacias 38 sarà Samuel. L’Alday, dopo essere stato rifiutato sull’altare da Lucia Alvarado, si lascerò consolare da un’altra donna, Genoveva. Si tratta di una new entry all’interno della soap che, sin dal primo momento, mostrerà di avere parecchi segreti. spoiler Una Vita: Samuel e Genoveva si sposano Gli spoiler dei prossimi episodi di Una Vita svelano che Samuel perderà la Vita per salvare quella di sua moglie. Il perfido Alday deciderà di convolare a nozze ... Leggi la notizia su kontrokultura

