Una Vita anticipazioni: MENDEZ sospetta di AGUSTINA, ecco perché (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In alcuni dei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita vi abbiamo parlato della morte di Fra Guillermo (Quim Dotras), il mentore di Padre Telmo Martinez (Dani Tatay); nelle prossime puntate italiane, infatti, il sacerdote verrà infatti ucciso con diverse coltellate e il commissario MENDEZ (David Garcia Intriago), al termine di accurate indagini, sarà costretto a procedere con l’arresto di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Fin dai primi attimi, il poliziotto non crederà però che la perpetua sia la vera colpevole… Una Vita, news: Ursula arrestata Le anticipazioni indicano che tutto inizierà quando MENDEZ, ritrovato il corpo di Guillermo, scoprirà che il defunto aveva discusso con Ursula poco prima di essere ucciso; visto che non avrà nessuna pista utile da seguire, il commissario dapprima proibirà a Ursula e Telmo di lasciare la casa ... Leggi la notizia su tvsoap

