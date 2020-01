Una vita, anticipazioni 12 – 17 gennaio: Lucia innamorata di padre Telmo, Samuel è furioso (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le anticipazioni della soap 'Una vita', relative alle puntate in onda da domenica 12 gennaio a venerdì 17 gennaio, svelano che Celia e Felipe guariranno grazie all'aiuto di padre Telmo. Lucia è sempre più coinvolta dal sacerdote e ciò scatena la gelosia e la rabbia di Samuel. L'appuntamento è alle ore 14:10 su Canale5. Leggi la notizia su tv.fanpage

