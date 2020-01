Una mucca piange e si inginocchia all’entrata del macello: il video diventa virale (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sono immagini strazianti quelle che sono state riprese poco fuori da un macello di Shantou, una città-prefettura della Cina, precisamente nella provincia del Guangdong, sulla costa meridionale. Le drammatiche immagini di una mucca, simil piangente e in ginocchio in cerca della compassione umana per evitare di essere macellata, hanno fatto in fretta il giro del mondo. mucca si inginocchia e lacrima fuori dal macello Si è prima inginocchiata di fronte all’uomo e nei suoi occhi è racchiuso tutto il dolore, la richiesta d’aiuto per evitare la morte che le sarebbe stata altrimenti inflitta. Il video, diffusosi velocemente su WeChat, ha fatto in pochi minuti il giro del mondo partendo dalla lontana Cina, dove è avvenuto. Come raccontato a The Paper da uno dei presenti, di fronte al macello una mucca presumibilmente incinta, conscia della triste sorte che le sarebbe spettata da lì a ... Leggi la notizia su thesocialpost

