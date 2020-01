Una bambina è morta nell'incendio della sua casa a Fermo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un bimba di otto anni è morta nell'incendio dell'abitazione in cui viveva con la famiglia a Borgo Leopardi, quartiere di Servigliano, un centro del Fermano. Salve la mamma e la sorellina minore di 6 anni. Secondo quanto appreso, l'incendio che si è sviluppato intorno alle 3 di questa mattina, sarebbe scaturito da un corto circuito dell'impianto elettrico dell'abitazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Fermo, i sanitari del 118 di Montegiorgio e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è stata la mamma ad accorgersi del fumo che stava saturando l'abitazione: a quel punto sarebbe riuscita a raggiungere solo una delle due figlie, con la quale si è precipitata in strada per mettersi in salvo e quando ha cercato di rientrare in casa per portare via anche la seconda bambina l'aria era diventata irrespirabile e le ... Leggi la notizia su agi

