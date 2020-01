Un posto al sole: e adesso SERENA cosa farà? Anticipazioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) E così, a Un posto al sole si è consumato il dramma che da giorni era nell’aria: sin dall’arrivo a Napoli di Viviana (Angela Bertamino) si era abbondantemente capito quanto il segreto di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) fosse a rischio, ma ora la verità è venuta fuori nel peggiore dei modi e SERENA (Miriam Candurro) sa che il marito l’ha tradita a Tenerife. Sui social network è in corso un serrato e divertente dibattito tra i fan per stabilire cosa valga di più tra il tradimento vero e proprio di Filippo e le passate “incertezze sentimentali” della consorte, ma a noi ovviamente interessa guardare avanti e quindi cerchiamo di capire cosa accadrà nei prossimi giorni. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Presto vedremo SERENA impegnata in una fastidiosa emergenza al Bed and Breakfast e così ... Leggi la notizia su tvsoap

cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 9 gennaio 2020, Marina e Roberto in crisi: il futuro dei Cantieri è a risch… - Framarti37371 : RT @Iperborea_: Rosico a vedere gente ignorante come la mer*a guadagnare il suo posto al sole, i soldi, la notorietà, proprio grazie a ques… - mrsgods : RT @Iperborea_: Rosico a vedere gente ignorante come la mer*a guadagnare il suo posto al sole, i soldi, la notorietà, proprio grazie a ques… -