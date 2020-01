UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 9 gennaio 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5414 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 9 gennaio 2020: Franco (Peppe Zarbo) è sempre più in ansia per Bianca (Sofia Piccirillo), che sembra vivere molto male il giudizio della maestra Maria Grazia (Tiziana Bagatella)… Mentre anche Irene (Greta Putaturo) inizia a fare le spese della situazione dei genitori, cresce la distanza tra Filippo (Michelangelo Tommaso); quest’ultima è inflessibile e non sembra voler lasciare alcuno spiraglio aperto… Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sono di fronte ad un’emergenza improvvisa in grado di mettere a rischio il futuro dei Cantieri… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 9 gennaio 2020 su Tv Soap. Leggi la notizia su tvsoap

