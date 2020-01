Un posto al sole, anticipazioni 9 gennaio: Franco si scontra con la Gagliardi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le anticipazioni di Un posto al sole del giorno giovedì 9 gennaio segnalano grosse suspense. Vedremo Franco scendere in azione in difesa della sua bambina. Ai cantieri un problema impensierirà Marina e Roberto. Serena e Filippo si ritroveranno ad un passo dalla rottura definitiva. anticipazioni Un posto al sole, trama del 9 gennaio Franco sarà profondamente preoccupato per sua figlia e deciderà di fare qualcosa. Bianca, infatti, sembrerà dare fin troppo peso al giudizio della maestra Maria Grazia Gagliardi. L’uomo interverrà e avrà uno scambio vivace di opinioni con l’insegnante in questione. La tensione tra Filippo e Serena non accennerà a diminuire. La donna, sconvolta per la scoperta riguardante suo marito, sembrerà fermamente decisa a prendere le distanze dall’uomo. Tutto ciò, purtroppo finirà per stravolgere l’equilibrio della piccola Irene la quale dovrà ... Leggi la notizia su kontrokultura

