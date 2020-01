Un posto al sole anticipazioni 9 gennaio 2020, Marina e Roberto in crisi: il futuro dei Cantieri è a rischio! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella puntata di Un posto al sole in onda giovedì 9 gennaio 2020 su Rai3, Marina e Roberto si ritrovano a fronteggiare una crisi ai Cantieri che potrebbe mettere a rischio il futuro di tutti: anticipazioni. Un posto al sole torna giovedì 9 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni non portano buone notizie per Marina, Roberto e tutti i lavoratori dei Cantieri. Franco è sempre più preoccupato per Bianca che sembra temere troppo il giudizio della maestra Maria Grazia. Mentre anche Irene comincia a farne le spese, cresce la distanza tra Filippo e Serena che non sembra intenzionata a lasciare aperto alcuno spiraglio per la coppia. Marina e Roberto si ritroveranno di fronte ad un'emergenza improvvisa che sembra mettere a rischio il futuro dei Cantieri. L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto ... Leggi la notizia su movieplayer

