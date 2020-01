ULTIMA ORA – Nuovo attacco contro ambasciata Usa in Iraq, molti missili lanciati (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non si ferma la reazione iraniana dopo l’uccisione di Soleimani da parte degli Stati Uniti. Dopo l’attacco di poche ore fa che ha causato 80 vittime arriva ora notizia di un’altro attacco nella zona verde di Baghdad con molti missili che sono stati lanciati contro obiettivi militari americani, compresa l’ambasciata. Al momento non si hanno notizie di vittime in questo Nuovo attacco. La situazione però è a dir poco preoccupante. Teheran: “Schiaffo agli Usa”, ma l’operazione è soprattutto dimostrativaE’ arrivato solo l’annuncio di nuove sanzioni contro Teheran, fatto dal presidente americano parlando in diretta tv alla nazione. Anche se Trump ha ribadito come “tutte le opzioni restano sul tavolo”, visto che da Teheran l’ayatollah Ali Khamanei e il presidente Hassan Rohani hanno parlato di “schiaffo agli Usa” continuando a ... Leggi la notizia su howtodofor

