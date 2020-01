Ulteriori multe per Vodafone, Wind Tre e TIM: spiegate le ragioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sembra non voler finire i guai per Vodafone, TIM e Wind Tre, finiti nuovamente nel mirino dell'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (AGCM). Come riportato da 'mondomobileweb.it', stanno per scattare multe Ulteriori nei confronti dei sopra citati operatori telefonici (TIM, per giunta, è finita sotto inchiesta anche da parte di AGCOM). I procedimenti di cui vogliamo oggi parlarvi fanno capo, come pocanzi annunciato, all'AGCM, reduce dall'aver indetti procedimenti sanziatori nei riguardi di Vodafone, TIM e Wind Tre, conseguenza diretta delle multe già scattate l'anno scorso. La pietra dello scandalo sta nella mancata possibilità di domiciliare la fattura della rete fissa o mobile su un conto corrente estero, cosa che si scontra con le normative europee in auge. Nel 2019 Vodafone, TIM e Wind Tre erano stati invitati a mettersi in regola, ma qualcosa ancora non sembra ... Leggi la notizia su optimaitalia

