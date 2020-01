UFO: virale il video dei migliori avvistamenti del 2019, “molte regioni coinvolte” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Ad inizio anno è tempo di bilanci e proprio in queste ore, su youtube impazza il videotrailer “Un anno di avvistamenti 2019” dei migliori ufo files in Italia del 2019 che, in un solo giorno ha totalizzato già un migliaio di visualizzazioni. La videocollection – spiega in una nota il Centro Ufologico Mediterraneo C.UFO.M. – è particolarmente interessante in quanto mostra filmati provenienti un po’ da tutta Italia, isole, sud, centro e nord della penisola, dimostrando che, al contrario di quanto sostengono altre fonti, il fenomeno ufo non è affatto in calo ma, di converso, è particolarmente presente nei cieli italiani. A Padova, nel Veneto, un uomo ha filmato un oggetto particolarmente curioso, in quanto era sferoidale e con al centro una nebbiolina bianca tutto intorno. A Leonessa, provincia di Rieti, nel Lazio, durante una sfilata degli alpini, il testimone ha ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

