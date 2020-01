Ufo, i migliori avvistamenti in Italia del 2019 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Il Centro Ufologico Mediterraneo rende noti i migliori avvistamenti di oggetti non identificati avvenuti in Italia e pubblicati dal centro nell'ultimo anno Il Centro Ufologico Mediterraneo (C.uUfo.M) ha pubblicato un video in cui sono raccolti i migliori avvistamenti di Ufo del 2019, avvenuti in Italia. "Il 2019 è stato un anno ricco di segnalazioni ufo", si legge nel comunicato stampa del centro. Le segnalazioni sono state studiate e analizzate in modo approfondito e, ieri, tutti i casi studiati nell'ultimo anno sono stati pubblicati sul sito del centro, che ha diffuso su YouTube un video trailer, in cui vengono presentati i diversi avvistamenti. Gli strani fenomeni hanno interessato tutta Italia, dalla Sicilia, fino al Veneto, passnado per Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Campania. Le località sorvolate dagli ufo sono state, in ... Leggi la notizia su ilgiornale

