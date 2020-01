Uber ha presentato il suo taxi volante elettrico (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Al Consumer Electronics Show (Ces) di Las Vegas Uber ha mostrato un modello a grandezza naturale del suo concept di aereo-taxi elettrico. Il progetto è stato sviluppato con la casa automobilistica sudcoreana Hyundai. L'aereo elettrico S-A1, questo il suo nome (anche Urban Air Mobility Vehicle), permetterebbe ad un pilota e tre passeggeri di compiere viaggi in città fino a 100 chilometri e ad una velocità fino a 290 Km all'ora. Simile a un elicottero alato e con quattro eliche, il velivolo può decollare e atterrare verticalmente, ha una batteria che si ricarica in 5-7 minuti e può volare ad un'altezza tra i 300 e 600 metri. Il servizio, che la società guidata dal CEO Dara Khosrowshahi ha l'obiettivo di lanciare entro il 2023 (ma Hyundai pensa piuttosto al 2028), consisterebbe in un vero e proprio servizio di ridesharing aereo. E' dal 2016 che la società statunitense lavora a ... Leggi la notizia su agi

Agenzia_Italia : #Uber ha presentato al #CES2020 il suo taxi volante elettrico - Carmela_oltre : RT @ROBZIK: #Uber e #Hyundai hanno presentato un prototipo di taxi volante. Tra non molti anni potrebbero volare nelle nostre città (anche… - ROBZIK : #Uber e #Hyundai hanno presentato un prototipo di taxi volante. Tra non molti anni potrebbero volare nelle nostre c… -