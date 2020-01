Uber e Hyundai si alleano per il decollo di taxi volanti elettrici (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il «concept» è stato svelato al Ces di Las Vegas. Volerà a quasi 300 chilometri l'ora, 300-600 metri di altezza e coprirà distanze di cento chilometri Leggi la notizia su ilsole24ore

