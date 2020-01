Tumori, i sintomi più comuni: quali sono segnali e campanelli d’allarme per riconoscere il cancro prima che sia troppo tardi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) E’ indubbia l’importanza di sottoporsi agli screening oncologici per la diagnosi precoce di alcuni tipi di cancro: lo scopo è quello di diagnosticare un tumore ancora prima che questo dia segni e sintomi della propria esistenza, per avere più scelte terapeutiche e, di conseguenza, maggiori probabilità di guarigione. La dottoressa Renata Gili ha dedicato all’argomento un interessante approfondimento, pubblicato su Medical Facts, il magazine online di informazione scientifica e debunking delle fake news, con la direzione scientifica del virologo Roberto Burioni. “Oltre all’importanza della prevenzione, conducendo uno stile di vita sano e sottoponendosi agli screening oncologici, è fondamentale anche saper riconoscere precocemente i sintomi con i quali un tumore potrebbe presentarsi“, spiega l’esperta. “È certamente vero che se un tumore si trova ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

