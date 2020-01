Trump si traveste da colomba: «Possibile anche la pace con l’Iran». Le borse festeggiano, il petrolio crolla (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il giorno dopo l’attacco alle basi americane statunitensi in Iraq, Donald Trump ha parlato alla Nazione, rassicurando che nessun militare è stato ferito o ucciso nei radi lanciati dall’Iran in risposta all’uccisione del generale Qassem Soleimani. Nel spiegare le ragioni del blitz che hanno portato all’assassinio del leader delle forze speciali dei Guardani della rivoluzione il presidente americano ha descritto Soleimani come il «maggiore terrorista mondiale», con «le mani sporche del sangue dei soldati americani e iracheni». Nel suo discorso Trump ha annunciato anche nuove sanzioni contro Teheran e ha invitato i Paesi firmatari dell’accordo sul nucleare, i cinque membri permanenti del consiglio sicurezza dell’Onu più la Germania, ad abbandonare il patto raggiunto con l’Iran nel 2015. «Queste potenti sanzioni rimarranno fino a quando ... Leggi la notizia su open.online

