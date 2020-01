Trump: "Nessuna vittima americana in Iraq, presto nuove sanzioni all'Iran" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha parlato alla nazione dopo l’attacco dell’Iran alle basi americane in Iraq. "Nessun americano è rimasto ferito, solo piccoli danni ma i nostri soldati sono rimasti incolumi - le parole dell’inquilino della Casa Bianca - Finché sarò presidente l'Iran non avrà mai l'arma nucleare". Alle spalle di Trump, durante il discorso, tutto lo stato maggiore della sua amministrazione, ovvero il vicepresidente Mike Pence, il segretario di Stato Mike Pompeo e il campo del Pentagono Mark Esper.LIVE: President @realDonaldTrump Addresses the Nation https://t.co/vRH9gVAD0N— The White House (@WhiteHouse) January 8, 2020 Trump: "Nessuna vittima americana in Iraq, presto nuove sanzioni all'Iran" é stato pubblicato su Polisblog.it alle 19:35 di Wednesday 08 January 2020 Leggi la notizia su blogo

