Trump fa la guerra all’Iran. Ma lui in guerra non c’è mai stato e il militare non l’ha mai fatto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Trump fa la guerra all’Iran. Ma lui in guerra non c’è stato, militare mai fatto guerra. La parola risuona e trova spazio nelle prime pagine dei giornali di tutto il mondo da quando un bombardamento aereo ha colpito, nei pressi dell’aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq, un convoglio della coalizione militare sciita (Forze di mobilitazione popolare, Hashd al-Shaabi). In quella notte, che è ormai parte della storia, tra giovedì 2 e venerdì 3 gennaio, muore il popolare generale iraniano Ghassem Soleimani. Un’operazione militare ordinata direttamente dalla Casa Bianca e rivendicata con orgoglio dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che trasforma di colpo il Golfo in una polveriera. Al culmine di un’escalation tra Washington e Teheran che dura ormai due anni e che trova oggi il suo culmine. Il Pentagono ha infatti deciso di inviare altri tremila soldati in Medio Oriente, al ... Leggi la notizia su tpi

