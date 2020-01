Trump DIRETTA «Attacco Iran, danni minimi. Nuove sanzioni a Teheran, non avrà mai nucleare» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Trump parla alla nazione in DIRETTA tv sulla crisi in Medio Oriente e dopo l'Attacco Iraniano a due basi Usa in Iraq, come vendetta per l'assassinio del generale Soleimani. Un Attacco... Leggi la notizia su ilmessaggero

andreapurgatori : A UN PASSO DALLA GUERRA #Atlantide #La7 #guerra #Trump #Iraq #UsaIran #Soleimani questa sera in diretta 21:15 - agorarai : 35 missili iraniani si sono abbattuti sulle basi USA in Iraq questa notte. 'Trump twitta all is well'… - SkyTG24 : ?? Attacco #Usa in #Iraq ?? Ucciso il generale iraniano Qassem #Soleimani ??? L'ayatollah #Khamenei annuncia vendetta… -