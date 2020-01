Trump alla Nazione | finché sarò presidente l’Iran non avrà arma nucleare

Il discorso di Trump dopo l’attacco dell’Iran alle basi Usa : «Nessuna vittima per i raid. Abbiamo tollerato Teheran troppo a lungo - ma ora siamo pronti alla pace» : Il presidente parla alla nazione dopo l’attacco sferrato dall’Iran alle basi in Iraq. Annuncia sanzioni e promette che Teheran non avrà mai armi nucleari. Poi tende la mano alla Repubblica islamica nel nome delle «priorità condivise», come la lotta all’Isis

Serj Tankian contro Donald Trump dopo l’attacco in Iran : “Bisogna dire no alla guerra” : Un tweet di Serj Tankian contro Donald Trump è comparso nelle ultime ore e nel contesto dell'uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta il 3 gennaio 2020 nell'aeroporto di Baghdad a seguito di un raid aereo lanciato con un drone MQ-9 proprio dal presidente degli Stati Uniti. Nell'attacco, che ha colpito proprio due auto di un convoglio che si allontanava dall'aeroporto iracheno dopo un atterraggio dalla Siria, sono caduti Qassem Soleimani e ...

Soleimani - le mosse di Trump allarmano il Papa. E in Vaticano è codice rosso : In Vaticano è codice rosso. Il pontefice segue costantemente gli avvenimenti in corso tra Teheran e Washington. L’uccisione del generale Soleimani campeggia dal 3 gennaio in prima pagina dell’Osservatore Romano. L’escalation di Donald Trump preoccupa gravemente papa Francesco. Il cardinale Peter Turkson, prefetto del dicastero per lo Sviluppo, denuncia l’incombere di una “spirale di vendetta con tutti i segni… di tensioni e di guerra”. Il nunzio ...

Vertici del Pentagono “attoniti” davanti alla scelta di Trump di uccidere Soleimani. Nyt : “Era opzione estrema” : Vertici del Pentagono “attoniti” davanti alla scelta di Trump di uccidere Soleimani. Nyt: “Era opzione estrema” La scelta di Donald Trump di uccidere il generale iraniano Qassem Soleimani ha lasciato “attoniti” i Vertici del Pentagono, perché il presidente americano ha scelto l’opzione estrema tra le tante presentate dai Vertici militari. A riportare il retroscena è il quotidiano statunitense New York ...

I rischi geopolitici fermano il Pil Allarme Trump nell'anno del voto : Dalla trade war al raid contro l'iraniano Soleimani: i rischi geopolitici sempre più inquietanti faranno rallentare il pil Usa nel 2020. Proprio l'anno delle elezioni. Campanello d'Allarme per Trump Segui su affaritaliani.it

Usa-Iran - il piano di Trump per uccidere Soleimani : "Lo ha fatto cercare dalla Cia" : La rivelazione arriva dal Los Angeles Times, secondo cui il presidente Usa avrebbe costretto i servizi segreti a individuare...

Iraq - Salvini sta con Trump : “Ringraziamolo - ha ucciso Soleimani alla faccia di pavidi Italia e Ue” : Matteo Salvini sta con Donald Trump dopo il raid Usa in Iraq che ha ucciso Qasem Soleimani: "Donne e uomini liberi, alla faccia dei silenzi dei pavidi dell'Italia e dell'Unione Europea, devono ringraziare Trump e la democrazia americana per aver eliminato uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo".Continua a leggere

Sparatoria Texas - Trump : “Strage evitata grazie alla legge sulle armi” : Il presidente americano Donald Trump ha commentato la Sparatoria in Texas con un riferimento alla legge sulle armi. Il 29 dicembre scorso, infatti, un uomo ha aperto il fuoco in una chiesa. L’aggressore è stato ucciso da un fedele, ma nella strage sono morte altre due persone. “Vite umane sono state salvate da eroi – ha detto Trump – e grazie alle leggi del Texas che gli permettono di avere armi con loro”. Trump ...

2010-2019 : cosa resterà di questo decennio dalla crisi economica a Trump - Le grandi proteste nelle piazze del mondo : Nel 2010 il mondo era alle prese con la più grande crisi economica dal dopoguerra. Barack Obama era da poco presidente degli Stati Uniti. E Steve Jobs lanciava l'iPhone 4. In un decennio tutto, o quasi, è cambiato

Mamma ho perso l'aereo 2 : il cameo di Donald Trump tagliato dalla TV canadese : Il famoso cameo di Donald Trump in Mamma ho perso l'aereo 2 è stato tagliato in Canada durante la messa in onda del film per le Feste. Dopo che Donald Trump ha ricordato con piacere il suo cameo in Mamma ho perso l'aereo 2, in Canada l'emittente tv CBC ha tagliato la scena durante la messa in onda per Natale del film, negando di averlo fatto per motivi politici. Donald Trump è apparso in una scena di Mamma, ho riperso l'aereo - mi sono smarrito ...

Impeachment contro Trump - dibattito alla Camera : dibattito alla Camera sull'Impeachment. Prima del voto degli articoli di Impeachment contro Donald Trump oggi ci sarà un dibattito in aula di sei ore, equamente divise tra democratici...

259 minuti di Putin. Tra difesa di Trump - allarme clima e nuovo mandato : Non una nuova Costituzione, ma un intervento con il cacciavite per eliminare la clausola sugli “incarichi consecutivi” e consentire a Vladimir Putin di ricandidarsi per un terzo mandato presidenziale dal 2024. Il presidente russo non lo dice esplicitamente, lo lascia solo intendere, sarebbe la sua quinta volta al Cremlino.Nella tradizionale conferenza stampa fiume di fine anno, seduto alla solita scrivania, Vladimir Putin ha ...

Impeachment - Putin si schiera dalla parte di Trump : “Accuse assolutamente inventate - il Senato non voterà contro di lui” : Vladimir Putin si schiera dalla parte di Donald Trump. Dopo il voto della Camera americana che, con 230 voti a favore e 197 contrari, ha ufficialmente messo in stato d’accusa il presidente degli Stati uniti, il capo del Cremlino ha dichiarato che le accuse sono basate su motivi “inventati”, aggiungendo di non credere che questo segnerà la caduta del tycoon. “Deve ancora passare attraverso il Senato, dove i repubblicani ...